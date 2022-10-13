İstanbul'da sarhoş şahsa küfür dayağı kamerada

Çağlayan'da alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs küfür edince tekme ve yumruklarla dövüldü

Olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi

İSTANBUL - Çağlayan'da alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, büfede küfür edince tekme ve yumruklarla dövüldü. Darp anları kameralara yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 01.15 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen bir şahsı gece saatlerinde büfeye geldi. Şahıs burada sohbet esnasında küfürlü konuşmaya başladı. Uyarıları rağmen küfür etmeyi sürdüren şahıs, durmaması üzerine büfedeki bir kişi tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Dayak sonucunda şahıs aldığı darbelerle yere düşerken, darpçı ise büfeden çıkarak uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.