İstanbul'da 'Sarı' lakaplı torbacı yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 'Sarı' lakaplı torbacı yakalandı

11.05.2022 11:05

İstanbul'da 'Sarı' lakaplı torbacı yakalandı Şahsın evinde yaklaşık 1 kilogram eroin ele geçirildi Kağıthane Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, parkta uyuşturucu satan "Sarı" lakaplı zehir tacirini takip sonucu evine girdiği esnada kıskıvrak yakaladı.

İstanbul'da 'Sarı' lakaplı torbacı yakalandı

Şahsın evinde yaklaşık 1 kilogram eroin ele geçirildi

İSTANBUL - Kağıthane Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, parkta uyuşturucu satan "Sarı" lakaplı zehir tacirini takip sonucu evine girdiği esnada kıskıvrak yakaladı. Şahsın evinde yapılan aramalarda yaklaşık 1 kilogram eroin ve tabanca ele geçirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Yahya Kemal Mahallesi'ndeki parkta iki kişinin uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, torbacının "Sarı" lakaplı Mazlum T. olduğunu tespit ederek bir süre fiziki takip yaptı. Şahsın bir eve girdiği ortaya çıkınca polis, operasyon düzenlendi. Evde Mazlum T. ile birlikte Münür A. ve Behçet T. isimli suç ortaklarıyla birlikte gözaltına aldı.

Yaklaşık 1 kilogram eroin ele geçirildi

Evde yapılan arama yapan Kağıthane polisi, 922 gram eroin, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 4 bin 100 lira para ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda poşet ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden Mazlum T. ve Münür A., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanırken, Behçet T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da 'Sarı' lakaplı torbacı yakalandı
İstanbul'da 'Sarı' lakaplı torbacı yakalandı
İstanbul'da 'Sarı' lakaplı torbacı yakalandı
İstanbul'da 'Sarı' lakaplı torbacı yakalandı
İstanbul'da 'Sarı' lakaplı torbacı yakalandı
İstanbul'da 'Sarı' lakaplı torbacı yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 'Sarı' lakaplı torbacı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 'Sarı' lakaplı torbacı yakalandı - Son Dakika
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