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İstanbul'da şaşırtan görüntü: Sokak ortasında tuvaletini yaptı - Son Dakika

İstanbul'da şaşırtan görüntü: Sokak ortasında tuvaletini yaptı

06.12.2021 14:09

Esenyurt'ta bir şahıs, sokak ortasında pantolonunu indirerek apartmanın önüne tuvaletini yaptı. Güvenlik kameralarını izleyen apartman sakinleri, gördükleri karşısında şoke oldu.

Dün öğle saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşanan olayda sokakta yürüyen bir vatandaş, bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra araba ile evin arasında kalan boşluğa büyük tuvaletini yaptı.

RAHATLIĞINDAN ÖDÜN VERMEDİ

Bu sürede rahatlığından ödün vermeyen vatandaş, görenlere pes dedirtti. Yaşanan o sıra dışı anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarını izleyen apartman sakinleri, gördükleri karşısında şok yaşadı.

"ÇOK SIKIŞMIŞ SANIRIM"

Apartman sakini ise yaşadığı olay karşısında şok olurken yaşadıklarını şöyle anlattı: "Dün öğle saatlerinde ekmek almak için evden çıktım. Çıktığımda ağır bir koku duydum ve etrafıma bakındım. Pisliği gördüğümde ise sokak hayvanlarının yaptığını düşündüm. Ancak eve döndüğümde güvenli kameralarını incelendim. Gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Bir adamın tuvaletini yaptığını gördüm. Herhalde çok sıkıştı ama sokak ortasına da yapılmaz ki. Ailemiz var kapımızın önünde kötü bir manzara ile karşılaştık" diye konuştu.

İstanbul'da şaşırtan görüntü: Sokak ortasında tuvaletini yaptı

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da şaşırtan görüntü: Sokak ortasında tuvaletini yaptı - Son Dakika


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