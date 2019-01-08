İstanbul'da Şaşırtan Manzara

Güneşli bir güne uyanılması ile dün gece yağan karların erimesi beklenirken aniden hem güneş hemde kar yağışı görenleri şaşırttı.

Güneşli bir güne uyanılması ile dün gece yağan karların erimesi beklenirken aniden hem güneş hemde kar yağışı görenleri şaşırttı.



Kent genelinde günlerdir devam eden soğuk hava önceki gün yerini kar yağışına bırakmıştı. Dün akşam saatlerinde kar etkisini birçok ilçede hissettirmiş ve kenti beyaza bürümüştü. Yeni güne güneşle başlayan İstanbullar hem güneş hem de kar yağışını bir arada yaşadı. Güneşli havada kar yağması görenleri şaşırttı. - İSTANBUL

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