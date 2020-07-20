İstanbul'da şaşkına çeviren hırsızlık olayları kamerada - Son Dakika

İstanbul'da şaşkına çeviren hırsızlık olayları kamerada

İstanbul'un farklı bölgelerinde meydana gelen hırsızlık olayları güvelik kamarasına yansıdı.

İstanbul'un farklı bölgelerinde meydana gelen hırsızlık olayları güvelik kamarasına yansıdı.

Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Bağcılar, Büyükçekmece ve Ümraniye'deki hırsızlık olayları iş yerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan bir olayda, cerrahi maskeli iki hırsızın cep telefonu çaldığı ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görüldü. Bir başka olayda ise park halindeki ATV motosikleti saniyeler içinde çalındığı görülüyor.

İŞ YERİNE GELDİ ELLERİNİ YIKADI TELEFONU ALIP UZAKLAŞTI

Bağcılar'da bir iş yerinin önünden geçen şüpheli içeride bir kadının çalıştığını gördü. Ardından içeri giren şüpheli lavaboyu sordu. Bu sırada çevreyi gözetleyen şüpheli masanın üzerinde duran cep telefonunu gözüne kestirdi. Kadın çalışanın arkasını dönmesiyle birlikte telefonu cebine şüpheli şahıs hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederek kayıplara karıştı.

ÇOCUKLU KADINA ARKADAN YANAŞIP ÇANTASINDA ALDI

Bir başka hırsızlık olayı da Ümraniye'de meydana geldi. Yüzünde cerrahı maske olan bir kişi, gözüne yanında çocukları olan bir kadını kestirdi. Kadın çocuklarıyla ilgilendiği sırada, yanına yaklaşan kişi elini arkasında bulunan çantaya doğrultup cep telefonunu aldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken kişi telefonu aldıktan sonra kayıplara karıştı.

ATV MOTOSİKLETİ SANİYELER İÇİNDE ÇALDILAR

Kameralara yansıyan bir diğer olay ise, Büyükçekmece Aydınlar Caddesi'nde yaşandı. Park halinde olan bir ATV'yi gözüne kestiren kişiler, motosikletin yanına gelerek ilk başta çevreyi kontrol etti. Kamyonetle olay yerine gelen kişiler, park halinde ve zincirle duvara bağlı olan ATV'yi saniyeler içinde yerinden alarak kamyonete yükleyip kaçtı.

Polis ekipleri hırsızlık olayına karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

(Vedat Bayraktar/İHA)

Ümraniye, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da şaşkına çeviren hırsızlık olayları kamerada - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:22 Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor 17:21 Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:59 13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti 16:58 Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak 16:44 Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti 16:16 Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi 16:10 Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı 15:56 Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:57 Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor
17:22
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
17:21
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti
16:59
Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak
16:58
Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti
16:44
Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
16:16
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
16:10
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
15:56
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 17:38:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da şaşkına çeviren hırsızlık olayları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]