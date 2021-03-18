Tuzla'da satışı yasak 185 yabani kuşa el konuldu - Son Dakika

Tuzla'da satışı yasak 185 yabani kuşa el konuldu

18.03.2021 10:55
Tuzla'da satışı yasak 185 yabani kuşa el konuldu, System.String[]

TUZLA'da bir çiftlikteki kafeslerde tutulan satışı yasak 185 yabani kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslimedildi.

TUZLA'da bir çiftlikteki kafeslerde tutulan satışı yasak 185 yabani kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim

edildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında, alınıp satılması özel izne tabi olan ve bazıları kaçak yollarla yurt dışından getirilen farklı türlerdeki çok sayıda kuşun, Tuzla'da bir çiftlikte kafesler içerisinde tutulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Çiftlikte yapılan aramada 53 tavus kuşu, 3 deve kuşu, 33 sülün, 16 flamingo, 12 kuğu, 62 ördek, saz tavuğu, şahin, baykuş ve 3 turnaya el konuldu. Zanlıya, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapılırken, el konulan hayvanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Tuzla'da satışı yasak 185 yabani kuşa el konuldu
Tuzla'da satışı yasak 185 yabani kuşa el konuldu
Tuzla'da satışı yasak 185 yabani kuşa el konuldu
Tuzla'da satışı yasak 185 yabani kuşa el konuldu
Tuzla'da satışı yasak 185 yabani kuşa el konuldu
Tuzla'da satışı yasak 185 yabani kuşa el konuldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, İstanbul, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da satışı yasak 185 yabani kuşa el konuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Boğazından bıçaklanarak öldürülen Gizem'den geriye bu paylaşımlar kaldı: Bir cana kıyıp buna erkeklik diyorsunuz Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir
Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki         
11:47
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz         
11:37
Vaka sayısında zirvede olan Karadeniz'de seyahat kısıtlaması ve araç denetimleri gündemde Vaka sayısında zirvede olan Karadeniz'de seyahat kısıtlaması ve araç denetimleri gündemde         
10:58
Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı         
10:50
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı! İşte il il uygulanacak fiyat farkları Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı! İşte il il uygulanacak fiyat farkları         
10:27
İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı         
10:24
Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı         
10:19
ABD Başkanı Biden'ın ABD Başkanı Biden'ın "seçimlere müdahale" suçlamasına Rusya'dan yanıt: Dezenformasyon, düzmeceler dizgesi         
10:10
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı         
10:00
Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış         
09:35
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 12:28:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuzla'da satışı yasak 185 yabani kuşa el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei