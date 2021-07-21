Satışların azalması kurban fiyatlarını düşürdü - Son Dakika

İstanbul'da, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde satışların azalması nedeniyle kurban fiyatları düştü.

Ümraniye Hekimbaşı kurban pazarının giriş kısmında yer alan çadırlardaki kurbanlıkların tamamı satılırken, satıcıların çadırları toplamaya başladığı görüldü.

Pazarın alt kısmında yer alan çadırlardaki kurbanlıkların büyük bir kısmı ise satılmadı. Bazı satıcılar memlekete geri götürmek için kurbanlıklarını kamyonlara yüklerken, bazıları ise satabilmek için kurbanlıkların fiyatını düşürdü.

Kimi satıcılar ise ellerinde kalan kurbanlıkları Et ve Balık Kurumu'nun satın alması talebinde bulundu.

Ağrı'dan kurbanlık büyükbaş hayvan getiren Abdullah Elvi, "Satışlar iyi değildi. Elimde 4 kurbanlık büyükbaş kaldı. Onu da buradan Ağrı'ya geri mi götüreceğim? Kamyon parası bizi kurtarmıyor. Satış olması için indirime gitmek zorunda kaldık. 600 kilogramlık tosunu 19-18 bin liradan 13 bine düşürdüm. Ama kimse yüzüne bakmıyor. 12 bin lira da diyorum, artık ne olursa vereceğim. Buradan bunları götürmek de ayrıca bir eziyet." dedi.

Bahçelievler Çobançeşme'deki kurban satış yerinde de bayramın birinci gününe göre sakinlik yaşanıyor.

Satıcıların fiyatları düşürmesi nedeniyle kurbanlıkların büyük bir bölümünün satıldığı, kesimhanelerde ise yoğunluk olmadığı gözlendi.