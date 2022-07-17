Gaziosmanpaşa 'da düzenlenen operasyonda şüphelilerden biri suçüstü, diğeri ise evinde gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), kent genelinde doğal gaz, elektrik ve su sayaçlarına usulsüz müdahale ederek kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçunu işledikleri belirlenen 2 zanlıyı takibe aldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sayaçlara müdahale ederek kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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