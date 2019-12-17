İstanbul'da Şeb-i Arus Sema Töreni düzenlendi - Son Dakika

Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde, Şeb-i Arus Sema Töreni düzenlendi.

Hazreti Mevlana'nın 746. vuslat yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programın açılışında konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Şems-i Tebrizi'nin anıldığı gecede, huzurun derinden hissedildiğini söyledi.

Genç, son günlerde insanlığın huzura ihtiyacı olduğunu belirterek, "İnsanların moralinin bozuk olduğu ve yaşam koşullarının zorlaştığı dönemde bu ulvi şahsiyetlere ve onların bizlere kadar ulaşan öğütlerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var." dedi.

Hazreti Mevlana ve Şems-i Tebrizi'nin öğütlerinden de bahseden Şükrü Genç, şöyle konuştu:

"Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Şems-i Tebrizi'nin öğütlerine baktığımız zaman, günümüz insanına olduğu kadar, her ne kadar siyasetin içinde olsak da günümüz siyasetçilerine de hitap eden öğütler var. Hazreti Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli aynı zamanda da Türk düşünürlerdir. Bizim kültürümüzün de en önde gelen temsilcileridir."

Neyzen Burcu Karadağ da Mevlana'nın şiirinde yazdığı, "Dünle beraber gitti cancağızım/ Ne kadar söz varsa düne ait/ Şimdi yeni şeyler söylemek lazım" mısralarını hatırlatarak, "Bu söylemden yola çıkarak biz de 2019'da Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi, vefatının 746. yılında daha farklı bir şekilde anmak istedik. Şimdiye kadar gördüğünüz anma törenlerinin biraz dışında yeni şeyler söylemeyi ve konuşmayı, hoşgörülü olmayı, yeniliklere ve farklılıklara saygılı olmayı bunca senedir ondan öğrendik. Onun da bizi müziğimiz ve gösterimizle anlayışla karşılayacağını umuyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Neyzen Burcu Karadağ ve DJ Serdar Ayyıldız'ın katılımı ile ney ve elektronik müziğin buluştuğu "Şeb-i Arus" Sema Töreni gerçekleştirildi. Programda, geleneksel müzikler, tınıları bozulmadan doğaçlamalarla yorumlandı.

Mevlana'nın Şems'e yazdığı "Bi Men Maro/Bensiz Gitme" şiirinin Farsça olarak seslendirildiği ve sema gösterisinin sunulduğu etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.