İstanbul'da Seçim Gecesi Neler Oldu? Saat Saat Gelişmeler ve Yaşananlar
43 dakika önce
Yerel seçim gecesi İstanbul'da yaşananlar konuşulmaya ve tartışılmaya devam ediyor.
Yerel seçim gecesi İstanbul
'da yaşananlar konuşulmaya ve tartışılmaya devam ediyor. Anadolu Ajansı
neden veri girişini durdurdu? AK Parti
adayı Binali Yıldırım
neden son derece kısa bir konuşma ile kesin zafer ilan ettikten sonra bir daha görünmedi? İşte seçim geces…
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:41 Kaynak: Youtube
AK Parti Genel Başkan Yardımısı Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul Açıklaması: 17 Bin 410 Oy Bizim Adayımıza Yazılmalı
Öcalan'ın Memleketinde 30 Yıl Sonra AK Parti Kazandı
Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu
Haluk Levent, Seçim Sonuçlarına Yorum Yapamadığı İçin İsyan Etti!