Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Seçim Gecesi Neler Oldu? Saat Saat Gelişmeler ve Yaşananlar

İstanbul'da Seçim Gecesi Neler Oldu? Saat Saat Gelişmeler ve Yaşananlar

43 dakika önce

Yerel seçim gecesi İstanbul'da yaşananlar konuşulmaya ve tartışılmaya devam ediyor.

Yerel seçim gecesi İstanbul'da yaşananlar konuşulmaya ve tartışılmaya devam ediyor. Anadolu Ajansı neden veri girişini durdurdu? AK Parti adayı Binali Yıldırım neden son derece kısa bir konuşma ile kesin zafer ilan ettikten sonra bir daha görünmedi? İşte seçim geces…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:41 Kaynak: Youtube

AK Parti, Anadolu Ajansı, İstanbul, Genel
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