İstanbul'da seçim kutlamaları
18 dakika önce
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından bazı vatandaşlar kutlama yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:28
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP Adayı Ekrem İmamoğlu
'nun kazanmasının ardından bazı vatandaşlar kutlama yaptı.
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