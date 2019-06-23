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İstanbul'da seçim kutlamaları

18 dakika önce

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından bazı vatandaşlar kutlama yaptı.

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Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından bazı vatandaşlar kutlama yaptı.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:28 
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