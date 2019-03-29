İstanbul'da Seçim Önlemleri

İstanbul Valiliği, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin il genelinde huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı'nı yürürlüğe koydu.

İstanbul Valiliği, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin il genelinde huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı'nı yürürlüğe koydu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit başkanlığında Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezi, Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında Seçim Koordinasyon Bürosu ile Vali Yardımcısı Bahattin Atçı başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) oluşturuldu. Vali yardımcıları başkanlığında oluşturulan büro ve merkezler, bakanlık ile il ve ilçe seçim kurulları ile koordinasyon içerisinde görev yapacak.



İstanbul'da 31 Mart'ta bin 869 seçim

çevresinde 10 milyon 393 bin 532 seçmen, 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak. Jandarma bölgesinde 1'i seyyar, 454 sandık ve 132 bin 784 seçmen, polis bölgesinde 155'i seyyar olmak üzere 30 bin 670 sandık ve 10 milyon 260 bin 748 seçmen bulunuyor.



Kentte seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için İl Jandarma Komutanlığınca 271 tim ve 4 bin 130 personel, 1'i helikopter olmak üzere 305 araç, İl Emniyet Müdürlüğünce 41 bin 550 personel, 3 helikopter, 4 bot ve 5 bin 587 araç görevlendirildi.



Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığınca sorumluluk sahasında 142

personel ve 12 deniz aracıyla güvenlik hizmeti sunulacak.





156 seyyar sandıkta oy kullanılacak



İl ve ilçe seçim kurulunca belirlenen mahallerde toplam 156 seyyar sandıkta oy

kullanılmasıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alındı. Seçim öncesi, seçim esnası ve seçim sonrasında sandık alanları ve çevresinde oy verme ve

sayım işlemleriyle sonuçların ilçe seçim kurullarına intikalleri sırasında, il ve ilçe seçim kurulları çevreleri, hassasiyet arz eden kurum, kuruluş ve bölgelerde bütün güvenlik önlemleri alındı.



İstanbul'daki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bin 458 araç, il ve ilçe seçim kurullarına tahsis edildi.



Valililik Seçim Koordinasyon Bürosu yönetiminde, GAMER, Seçim

Güvenlik Koordinasyon Merkezi, ilçe kaymakamlıkları, güvenlik güçleri, elektrik,

su, doğal gaz, kara, deniz, demir yolları ve havalimanı ulaşımı, iletişim, itfaiye ve sağlık

alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara ait koordinasyon merkezleri 7/24 saat

esasına göre hizmet sunacak.



Enerji ihtiyacının kesintisiz şekilde sağlanması, muhtemel arızalara

müdahale ekiplerinin oluşturulması ve jeneratör takviyesiyle ilgili gerekli tedbirler alındı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türk

Telekom İl Müdürlüğü ve diğer kurumlar, sorumluluk alanlarındaki görevleri eksiksiz yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri aldı.



Nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta da hizmet verecek



İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta vatandaşlara hizmet verecek.



298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun

ve Yüksek Seçim Kurulu kararları gereğince oy verme günü, oy verme süresince bütün umumi eğlence

yerleri kapalı kalacak. İçkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi

yasak olacak.



Emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında ruhsatlı da olsa hiç

kimse silah taşımayacak.



İstanbul emniyeti seçime hazır



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 31 Mart Pazar günü sandık alanı ve oy toplama merkezlerinde 16 bin 300, il genelinde ise 25 bin 250 olmak üzere 41 bin 550 emniyet personelini görevlendirdi.



Seçim güvenliğini 49'u 2. sınıf, 65'i 3. sınıf, 95'i 4. sınıf emniyet müdürü, 111'i emniyet amiri ve başkomiser, bin 613'ü komiser ve komiser yardımcısı, bin 653'ü özel harekat, 35 bin 745'i polis memuru ve 3 bin 872'si gece bekçisi olan 41 bin 550 personel sağlayacak.



Ayrıca ekipler arası koordinasyonu sağlamak ve yaşanabilecek olaylara daha hızlı müdahale edebilmek için 3 polis helikopteri, 4 deniz botu, 5 bin 300 ekip otosu, 85 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 110 zırhlı araç ve 41 özel eğitimli köpek de çalışmalara destek verecek.

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