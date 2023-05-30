İstanbul'da Seçim Sürecinde Nefret Suçu İşleyen Sosyal Medya Hesaplarına Operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da Seçim Sürecinde Nefret Suçu İşleyen Sosyal Medya Hesaplarına Operasyon

İstanbul'da Seçim Sürecinde Nefret Suçu İşleyen Sosyal Medya Hesaplarına Operasyon

30.05.2023 09:51

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, seçim sürecinde halka karşı nefret suçu işleyen sosyal medya hesaplarına yönelik 2 kişi yakalandı. 5 hesap sahibinden birinin Malta'da yaşadığı ortaya çıktı.

İstanbul'da, kullandıkları sosyal medya hesapları üzerinden seçim sürecinde halka karşı nefret suçu işleyen, provokatif ve manipülasyon içerikli paylaşımlar yapıp yayan sosyal medya hesaplarına yönelik düzenlenen operasyonda A.A. ve H.D. adlı 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 5 hesap sahibinden birinin Malta'da yaşadığı ortaya çıktı.

Önceki gün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ve sonrasında sosyal medyada kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapıp yayan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Seçim süresi boyunca halkı kin ve nefrete teşvik eden hesap sahiplerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, küfür ve hakaret içeren, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan söz konusu sosyal medya hesapları ile ilgili operasyon başlattı.

Bir hesap sahibinin Malta'da yaşadığı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde "@Darkwebhaber", "@HaberReport", "@solcugazete", "@militerdoktrin" ve "@ajans_muhbir" mahlaslı 5 sosyal medya hesabını kullanan şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyonda A.A. ve H.D. adlı 2 kişi yakalandı. Bir hesap yöneticisinin Malta'da yaşadığı, 2 hesap sahibinin ise firari olarak arandığı öğrenildi. Dezenformasyon yapıp halkı kışkırttığı iddiasıyla yakalanan 2 A.A. ile H.D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol hükümleri uygulandığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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