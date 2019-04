İstanbul'da Seçimin Yenilenmesini İstiyoruz Diyeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz yolunu kullanarak İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceklerini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz yolunu kullanarak İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceklerini açıkladı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.



Yavuz, 298 sayılı kanunun 130'uncu maddesinin olağanüstü itiraz yolunu öngördüğünü belirterek, "Biz de bu yolu kullanarak, bütün bu anlattıklarımızı ve bugün dile getirdiklerimizi de dilekçemize işlemek suretiyle diyeceğiz ki; seçimin sonucunu çok net etkileyecek, seçimin sonucuna çok net müessir olacak olaylar ve haller var. Onun için bu olağanüstü itiraz yolunu kullanıyoruz. 'İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz' diyeceğiz." dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim öncesinde askıya çıkardığı listelere AK Parti'nin itiraz etmediği iddialarına yönelik soruya Yavuz, "İstanbul il teşkilatımız bütün ilçelerde ve özelde Büyükçekmece'de itirazımızı yaptık. Orda bir kısım dondurmalar ve iptaller de oldu ama kurum ve kurulların tamamını inceleyecek vakti yoktu." yanıtını verdi.



"Ortada bir organizasyon var"



Yavuz, askıya çıkan YSK seçmen listeleri özelinden AK Parti'ye atfedilecek bir kusur olmayacağını belirterek, şöyle devam etti:



"Ortada bir organizasyon var. Belediyenin tüm imkanları kullanılıyor. Mesela 2 katlı bir evin üstüne 2 kat daha inşa edilmiş gibi, sanki orada 4 kat var gibi resmi kurumlar numara veriyor ve ona ilişkin gelip orada işlem yapıyor. Bunu kurum ve kurulların da çoğu kez fark etmesi mümkün değildir. Mesela bizim sandık kurulu başkanlarının böyle olacağını anlamamız gibi. Niye bilemeyiz biz bunu? Yargı gözetiminde, ilçe seçim kurulu başkanları eliyle yapılıyor ve mahrem tutuluyor, bu kamuoyuyla paylaşılmıyor. AK Parti olarak, Büyükçekmece teşkilatı ve İstanbul il teşkilatı olarak biz bu girişimlerimizde bulunduk, birtakım neticeler de alındı. Eğer o neticeler de alınmasaydı belki durum daha vahim olurdu."



Konunun sadece seçmen kaydı veya sandık başkanları üzerinden işleyen bir organizasyon olmadığını söyleyen Yavuz, "Bu seçime kadar hiçbir seçimde sayım döküm çizelgeleri 3 güne kalmış değildir. Ama YSK'nin sisteminden 3 gün geçtiği anda aldığımız kayıtlar var ve 307 tanesi girilmemişti. Sonra biz bunu seslendirmeye başlayınca boş girdiler, hatalı girdiler, çelişkili girdiler, farklı evrak girdiler. Bu kadarına da pes diyoruz, bu kadar olabilir mi?" dedi.



"Bir sahtekarlık, bir usulsüzlük var"



Yavuz, "Sandıklarda organize bir usulsüzlük yapıldıysa, bu sandıklarda her partinin temsilcisi var ve her partinin temsilcisi bu duruma göz mü yumdu? Sandık başkanlığı ile ilgili değişim listesi sadece İstanbul'da mı var? Diğer illerde de değişen sandık başkanları var mı?" sorusunu yanıtlarken, 5 siyasi partinin sandık başında temsilcilerinin görevli olduğunu hatırlattı.



"Tutanak tutulmuş ama bu tutanak seçim kuruluna gelmemiş. Sayım döküm çizelgesinin altına imzalar atılmış ama orada boş girmişler. Sandık başkanının onu boş getirme şansı var mı?" diyen Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim sandık kurulu üyemizin ötesinde bir sahtekarlık, bir usulsüzlük var. Sayım döküm cetveline bakıyorsunuz, imzalar atılmış ve AK Parti'nin üyesinin de imzası var ve rakamlar doğru. Ama oradan sandık sonuç tutanağına geçirilirken bakıyorsunuz ki orada bir kaydırma yapmış. Çok hızlı bir şekilde hareket ederek orada onu yapmış. Bunların münferit hata olarak gözükmesi imkansız ötesi bir şeydir. Çok ince bir işçilik yapıldığı ve buna çok özel çalışıldığı her halinden bellidir."



Yavuz, İstanbul'da yeniden seçim yapılmasının ve olağanüstü itirazla YSK'ye başvuru yapmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Bir çok delilimiz ve bir çok belgemiz var. Bu belgeler ve bu deliller şu ana kadar çürütülebilmiş değil. Emin olun çürütülemeyecektir. Çünkü biz dersimize iyi çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Bu sonuçları havale edeceğimiz yerlerden çıkmış sorun"



Yerel seçimlerden önce 1 milyon AK Parti'linin seçim günü sahada olacağı yönündeki açıklamalarının hatırlatılması ve bir öz eleştiriye gidip gitmediklerinin sorulması üzerine Yavuz, şunları kaydetti:



"Biz, ilk günden beri söyledik. 1 milyon kişiyle ve özel bir sistemle hazırlanıyoruz diye hep söyledik. Eğer gerçekten o hazırlıklarımız olmasaydı, biz bu farkı bu derece aşağı bile indiremeyebilirdik. Bu sonuçları havale edeceğimiz yerlerden çıkmış sorun. Biz, sandık başkanlarını belirleme imkanına sahip değiliz. Biz, sandık başkanlarının belgeyi bozma, değiştirme, yeni bir belge ortaya koyma durumuna müdahale edebilecek halde değiliz. Biz, seçim kurulundan o belgenin hangi belge olarak kayda girileceğini bilme ve bunu kontrol etme şansına sahip değiliz."



Seçimin güvenliğini, adaletli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak kişi ve kurumlarda sorunun yaşandığına dikkati çeken Yavuz, "Bu bilakis ilçe seçim kurullarından kaynaklanan... Belki onları da başkaları yanıltmıştır, belki bir müdür, memur çıkmıştır, 'Mülki idareden gelen liste budur' demiştir, onu yanıltmıştır. Onlar da düşsün onun peşine, bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey var. Mülki idarenin verdiği listenin dışına çıkılmış ve kanunun öngördüğü şartların ve çerçevenin tamamen dışına çıkılmış." diye konuştu.



Bunu denetleyemeyeceklerini çünkü bunun partilere kapalı olduğunu ifade eden Yavuz, "Biz ancak partilerin, herkesin önünde cereyan eden işleri kontrol edebiliriz." dedi.



"Suç duyurusunda bulunacağız"



Ali İhsan Yavuz, bir basın mensubunun "Organize bir olaydan söz ediyoruz dediniz, kastettiğiniz FETÖ müdür, şayet oysa 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana hala devletin kurumlarından temizlenmemiş olması da bir öz eleştiri konusu mudur?" sorusuna şöyle cevap verdi:



"Hala FETÖ temizlenmemiş olabilir mi? Benim buna vereceğim cevap şu; birilerinin onlardan da istifade etmek işine gelmiş olabilir. Birçok kesim ve kişi bu konuda iş birliği yapmış olabilir. Buna ilişkin neler yapıldığına ilişkin önümüzdeki dönemde sizlerle daha farklı şeyler paylaşacağız. Buradan YSK'ye olağanüstü itiraz yöntemiyle başvurmamızın ötesinde, emin olun çok soruşturma çıkacak. Biz, birçok hususla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Bunları irdeliyoruz. Şimdi önce şu önümüzdeki işi yapalım diyoruz. Ama bu kadar üst üste gelmişse bu usulsüzlükler, bunları yapanlar mutlaka karşılığını bulmalıdır. Buna ilişkin yargı nezdinde girişimlerimiz olacak, suç duyurusunda bulunmuş olacağız."



"Şüphe, şaibe ortadan kalkmamış olur"



YSK'nin AK Parti'nin olağanüstü itirazını da reddetmesi halinde neler olacağının sorulması üzerine Yavuz, "YSK'nin verdiği kararlar kesindir ve hepimizi bağlar. Ama şüphe, şaibe ortadan kalkmamış olur. Bütün bunlara ilişkin net bir karşılık ortaya konmamış olur. 5 yıl boyunca bu şaibe, şüphe, bunun meşruiyeti konuşulur. Buna kimsenin müsaade etmemesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.



(Bitti)

