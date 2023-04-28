14 Mayıs seçimlerinde İstanbul'daki seçmen sayısı 11 Milyon!

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yeni önlemler altında yapılacak 14 Mayıs'taki seçimlere sayılı günler kaldı. Sandık kurulu başkanları ve üyeleri belirlenip, oy pusulalarının ilçe seçim kurullarına gönderilmesi gibi işlemler için çalışmalar hız kazandı. Beş yıl görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni Meclis üyelerini belirleyecek seçmenlerin yaklaşık yüzde 18'inin yer aldığı İstanbul'da da hareketlilik başladı.

İSTANBUL'DA SEÇMEN SAYISI 777 BİN ARTTI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'i, 39 ilçesi bulunan megakentte yer aldı. Yurt içi ve dışında 191 bin 884 sandığın 30 bin 802'si İstanbul genelindeki okullara yerleştirilecek. Yurt içi ve dışındaki 64 milyon 113 bin 941 seçmenin 11 milyon 350 bin 971'i İstanbul'da kurulacak 1830 sandık alanında oy verecek. İstanbul'daki seçmen sayısı 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için 10 milyon 573 bin 543 olarak belirlenmişti. Buna göre, iki seçim arasındaki seçmen farkı 777 bin 428 olarak hesaplandı.

EN AZ SEÇMEN ADALAR'DA

İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 504 kişi oy kullanacak. En çok seçmenin bulunduğu Esenyurt'ta ise 643 bin 14 kişi sandığa gidecek. TÜİK verilerine göre İstanbul'un en kalabalık mahallesi olan Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 sandık alanında 71 bin 670 seçmen oy verecek. En hareketli günlerini yaşayan Adnan Kahveci Mahalle Muhtarlığında hazırlıklar devam ediyor. Muhtarlıkta, seçmen kağıtları okul isimlerine göre destelerle ayrılıp masalara dizildi.

TAHTAKALE'DE SADECE 14 SEÇMEN OY KULLANACAK

Her gün binlerce kişinin adım attığı İstanbul'un en uğrak yerlerinden Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki Tahtakale ise kentte en az seçmenin sandığa gideceği mahalle olarak dikkati çekiyor. Gündüz açılan iş yerleri nedeniyle hayli kalabalık olan mahalle gece ise sessizliğe bürünüyor. Bu seçimde Tahtakale'de yalnızca 14 seçmen oy kullanacak. Tahtakale Mahallesi Muhtar Azası İlhan Haner, bugünlerde sağlık sorunları yaşayan muhtarın yerine göreve baktığını belirtti. Haner, "Gündüz ticarethaneler bol, gece kalan yok. Sadece hanlarda kalan birkaç kişi var. Bu mahallede yaşayacak alan olmadığı için kimse ikamet etmiyor." diye konuştu.