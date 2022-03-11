İstanbul'da şehirlerarası otobüslerin çıkışlarına kontrollü izin - Son Dakika
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İstanbul'da şehirlerarası otobüslerin çıkışlarına kontrollü izin

11.03.2022 11:22
İstanbul'da şehirlerarası otobüslerin çıkışlarına kontrollü izin

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, otogarlardaki otobüslerin çıkışlarına kontrollü olarak izin verildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, otogarlardaki otobüslerin çıkışlarına kontrollü olarak izin verildiğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde, ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışlarına kontrollü olarak izin verilmektedir." açıklaması yaptı.

Yerlikaya, ayrıca kent içindeki tır ve kamyonların trafiğe çıkışlarına da kontrollü olarak izin verildiğini kaydetti.

YORUMLAR
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Vali Yerlikaya İstanbulluları uyardı: Trafiğe çıkmayın! Vali Yerlikaya İstanbulluları uyardı: Trafiğe çıkmayın! TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi

Ali Yerlikaya, Meteoroloji, İstanbul, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da şehirlerarası otobüslerin çıkışlarına kontrollü izin - Son Dakika


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