İstanbul'da şehirlerarası otobüslerin çıkışlarına kontrollü izin - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, otogarlardaki otobüslerin çıkışlarına kontrollü olarak izin verildiğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde, ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışlarına kontrollü olarak izin verilmektedir." açıklaması yaptı.

Yerlikaya, ayrıca kent içindeki tır ve kamyonların trafiğe çıkışlarına da kontrollü olarak izin verildiğini kaydetti.