İstanbul'da şehit Onbaşı Baysal için tören (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da şehit Onbaşı Baysal için tören (1) - Son Dakika

İstanbul'da şehit Onbaşı Baysal için tören (1)

6 saat önce

İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da tören düzenlenecek.

İstanbul'da şehit Onbaşı Baysal için tören (1), System.String[]
İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da tören düzenlenecek.

Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti tören düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Cenaze törenin düzenleneceği caminin önüne gelen vinç operatörleri vinçleri kaldırıp Türk bayrağı astı. Baysal'ın cenazesi helallik alınmasının ardından camiye getirildi.


- İstanbul
İstanbul, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:53 Kaynak: DHA
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