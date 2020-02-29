Son Dakika › Güncel › İstanbul'da şehit Onbaşı Baysal için tören (1) - Son Dakika
İstanbul'da şehit Onbaşı Baysal için tören (1)
6 saat önce
İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da tören düzenlenecek.
İdlib Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:53 Kaynak: DHA
'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul
'da tören düzenlenecek.
Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti tören düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Cenaze törenin düzenleneceği caminin önüne gelen vinç operatörleri vinçleri kaldırıp Türk bayrağı astı. Baysal'ın cenazesi helallik alınmasının ardından camiye getirildi.
- İstanbul
Son Dakika İdlib şehidimiz Nihat Kara'nın ağabeyi Suat Kara'dan duygulandıran konuşma Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında duygu seli Yunanistan'ın NATO itirazını geri çekmesiyle, Türkiye'ye hava desteği verilmesinin önündeki engel kalktı ABD'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm, Washington'da gerçekleşti