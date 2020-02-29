İstanbul'da şehit onbaşı baysal için tören - Son Dakika

İstanbul'da şehit onbaşı baysal için tören
6 saat önce
İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da tören düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:24 Kaynak: DHA
İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da tören düzenlenecek.
Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti tören düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Cenaze törenin düzenleneceği caminin önüne gelen vinç operatörleri vinçleri kaldırıp Türk bayrağı astı. Baysal'ın cenazesi helallik alınmasının ardından camiye getirildi
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