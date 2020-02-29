İSTANBUL'DA ŞEHİT ONBAŞI BAYSAL İÇİN TÖREN (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA ŞEHİT ONBAŞI BAYSAL İÇİN TÖREN (2) - Son Dakika

İSTANBUL'DA ŞEHİT ONBAŞI BAYSAL İÇİN TÖREN (2)

6 saat önce

İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da tören düzenlenecek.

İSTANBUL'DA ŞEHİT ONBAŞI BAYSAL İÇİN TÖREN (2), System.String[]

İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da tören düzenlenecek.

Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti tören düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Cenaze törenin düzenleneceği caminin önüne gelen vinç operatörleri vinçleri kaldırıp Türk bayrağı astı. Baysal'ın cenazesi helallik alınmasının ardından camiye getirildi

Camide düzenlenecek olan cenaze törenine vinç operatörleri, çekiciler ve motosikletliler de katılıyor. Vinç operatörü Cemal Kayım "Biz Pendik vinç operatörleri olarak, milletimiz ve devletimizin yanında olduğumuzu göstermek için vinçlerimizle beraber geldik buraya. Bayrağımızı göklere kaldırdık, şehidimizin cenazesine katılmak için. 15 makine ile geldik" dedi.

Vinç operatörü Serkan Dursun ise, "Vinç esnafları olarak devletimiz ve milletimizin her zaman yanındayız. Hep beraber toplanıp buraya geldik" diye konuştu.

Motosiklet sürücüsü Erkan Çekiç de, "Motosikletli Arama Kurtarma Derneği olarak Şehidimiz Emre Baysal'ın cenazesine katılım sağladık. Üzgünüz, devletimizin, milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Motosiklet sürücüsü Aşır Ergin, "Motosiklet camiası olarak şehidimiz ve ailesinin yanında olmak istedik. Üzgünüz. Birliğimiz ve beraberliğimizi kimse bozamayacak. Tek yürek olmak için buradayız. Allah'tan rahmet diliyoruz, bütün şehitlerimize" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Vinçliler

-Röportaj

-Cenazenin getirilmesi

-Tören için hazırlıkları


- İstanbul
İstanbul, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:14 Kaynak: DHA
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