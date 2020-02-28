İstanbul'da şehitler için sela okundu - Son Dakika

İstanbul'da şehitler için sela okundu
16 dakika önce
SURİYE'nin İdlib kentinde Esed güçlerinin düzenlediği hava saldırısı nedeniyle 33 Mehmetçik şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:33 Kaynak: DHA
SURİYE'nin İdlib
kentinde Esed güçlerinin düzenlediği hava saldırısı nedeniyle 33 Mehmetçik şehit oldu. İstanbul
'daki camilerde şehitler için sela okundu.
- İstanbul
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