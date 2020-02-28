İSTANBUL'DA ŞEHİTLER İÇİN SELA OKUNDU - Son Dakika
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İSTANBUL'DA ŞEHİTLER İÇİN SELA OKUNDU

11 dakika önce

SURİYE'nin İdlib kentinde Esed güçlerinin düzenlediği hava saldırısı nedeniyle 33 Mehmetçik şehit oldu.

İSTANBUL'DA ŞEHİTLER İÇİN SELA OKUNDU, System.String[]
SURİYE'nin İdlib kentinde Esed güçlerinin düzenlediği hava saldırısı nedeniyle 33 Mehmetçik şehit oldu. İstanbul'daki  camilerde şehitler için sela okundu.

Görüntü Dökümü:

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-Camiden görüntü

-Sela okunması

- Taksim Camii sela

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
İstanbul, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:38 Kaynak: DHA
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