İstanbul'da şehitler için sürücüler konvoy oluşturdu - Son Dakika
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İstanbul'da şehitler için sürücüler konvoy oluşturdu

29 dakika önce

İstanbul'da yaklaşık 60 araçlı konvoy İdlib'te şehit düşen 33 Vatan Evladı için yollara çıktı.

İstanbul'da şehitler için sürücüler konvoy oluşturdu, System.String[]

İstanbul'da yaklaşık 60 araçlı konvoy İdlib'te şehit düşen 33 Vatan Evladı için yollara çıktı. Sarıyer'de bulunan İl Jandarma Komutanlığı önünde konvoy üyeleri İstiklal Marşı okuyarak dağıldı.


İstanbul'da toplanan yaklaşık 60 araçlı konvoy, iki gün önce Suriye'nin İdlib Kent'inde şehit düşen askerler için yollara çıktı. Konvoya katılan vatandaşlar araçlarına Ay Yıldızlı Bayrağımızı asarak yollarına devam ettiler. Sahilden Maslak istikametine seyreden 60 araçlık konvoy İl Jandarma Komutanlığı önünde durdu.


Burada duran araç vatandaşlar şehitlerimiz için önce saygı duruşuna durdular. Saygı duruşunun ardından da İstiklal Marşı okuyarak Maslak istikametine devam ettiler. - İSTANBUL

İstanbul, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:03 Kaynak: İHA
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