İstanbul'da şehitler için sürücüler konvoy oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da şehitler için sürücüler konvoy oluşturdu - Son Dakika

İstanbul'da şehitler için sürücüler konvoy oluşturdu

6 saat önce

İstanbul'da yaklaşık 60 araçlı konvoy İdlib'te şehit düşen 33 Vatan Evladı için yollara çıktı.

İstanbul'da yaklaşık 60 araçlı konvoy İdlib'te şehit düşen 33 Vatan Evladı için yollara çıktı. Sarıyer'de bulunan İl Jandarma Komutanlığı önünde konvoy üyeleri İstiklal Marşı okuyarak dağıldı.

İstanbul'da toplanan yaklaşık 60 araçlı konvoy, iki gün önce Suriye'nin İdlib Kent'inde şehit düşen askerler için yollara çıktı. Konvoya katılan vatandaşlar araçlarına Ay Yıldızlı Bayrağımızı asarak yollarına devam ettiler. Sahilden Maslak istikametine seyreden 60 araçlık konvoy İl Jandarma Komutanlığı önünde durdu.

Burada duran araç vatandaşlar şehitlerimiz için önce saygı duruşuna durdular. Saygı duruşunun ardından da İstiklal Marşı okuyarak Maslak istikametine devam ettiler.

(Davut Has/İHA)

İstanbul'da şehitler için sürücüler konvoy oluşturdu

İstanbul, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit oğlunun beresine sarılarak gözyaşı döktü
Türkiye, şehitlerini son yolculuğuna uğurluyor! Cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu Konyaspor-Kasımpaşa maçının seremonisinde şehit düşen askerlerimizin isimleri okundu Yunan güvenlik güçlerinin müdahale ettiği göçmen genç kız isyan etti: Siz nasıl bir şeysiniz?

Son Dakika Haberleri
14:20 Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra görüntülendi
13:42 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar
13:42 Babasının asker olduğunu söyleyen Tuba Ünsal'dan duygulandıran sözler
13:02 Haftanın en rüküş ünlüsü sizce kim?
12:57 Haftanın en şık ünlüsü sizce kim?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 15:42:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da şehitler için sürücüler konvoy oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]