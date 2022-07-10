İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı sırada tatilde olduğu iddia edilen İmamoğlu konuştu: Ailemle il dışındaydım - Son Dakika
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İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı sırada tatilde olduğu iddia edilen İmamoğlu konuştu: Ailemle il dışındaydım

10.07.2022 17:15

İstanbul, dün akşamdan bu yana etkisini gösteren şiddetli yağmur nedeniyle kabus yaşıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşananlarla ilgili açıklama yapmamasına tepki gösterilirken aynı zamanda Muğla'da tatilde olduğu öne sürüldü. Yeni konuşan İmamoğlu, "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır." sözlerini sarf etti.

İstanbul'da dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Esenyurt, Silivri ve Sarıyer gibi pek çok ilçede onlarca ev ve iş yerini su bastı. Kent genelinde 797 su baskını ihbarı gelirken, ekipler ise su altında kalan evlerden önce vatandaşları, ardından da biriken suları tahliye etmek için gün boyu çalışmalarına devam etti.

Tatile mi çıktı? İmamoğlu, İstanbul'daki sel sırasında nerede olduğu sorusuna yanıt verdi

TWİTTER'DA "İMAMOĞLU NEREDE?" SORUSU GÜNDEM OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağanak yağış ve su baskınları konusunda dün akşamdan beri hiçbir açıklama yapmaması üzerine, "Ekrem İmamoğlu nerede?" sorusu Twitter'da gündemin ilk sıralarına oturdu. Bazı kesimler, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Uzunyurt'taki tatilde olduğunu öne sürdü.

Tatile mi çıktı? İmamoğlu, İstanbul'daki sel sırasında nerede olduğu sorusuna yanıt verdi

"ALTYAPI ÇALIŞMASI YAPTIĞIMIZ HİÇBİR NOKTADA SORUN YAŞANMADI"

Konuyla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklamalar geldi. İlk paylaşımında sağanak yağmur sırasında ekiplerin çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren İmamoğlu, "İstanbul'a bir gecede, ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3.179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale etti. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere'de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı" dedi.

Tatile mi çıktı? İmamoğlu, İstanbul'daki sel sırasında nerede olduğu sorusuna yanıt verdi

"AİLEMLE İL DIŞINDAYDIM"

Bir sonraki paylaşımında ise nerede olduğu sorularına yanıt veren İmamoğlu, "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıra dışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır. Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı.

Tatile mi çıktı? İmamoğlu, İstanbul'daki sel sırasında nerede olduğu sorusuna yanıt verdi

"BAYRAMDA BİLE HUZURSUZLUK ÇIKARMAK İSTEYENLER YOK DEĞİL"

Bir süre sonra üçüncü bir paylaşımda daha bulunan İmamoğlu, "Bayramda bile huzursuzluk çıkarmak isteyenler de yok değil. Onları seçimlerden beri sağduyuya davet ediyorum, yılmadan da edeceğim. Ülkemizin ve İstanbul'umuzun kavga ve kötülüğe değil, hizmet ve dayanışmaya ihtiyacı var. İBB hizmete ve dayanışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Tatile mi çıktı? İmamoğlu, İstanbul'daki sel sırasında nerede olduğu sorusuna yanıt verdi
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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Muğla, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı sırada tatilde olduğu iddia edilen İmamoğlu konuştu: Ailemle il dışındaydım - Son Dakika
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