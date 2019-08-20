Son Dakika Haberleri: İstanbul'da selde ölen 'Cici Baba' Ordu'da toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da selde ölen 'Cici Baba' Ordu'da toprağa verildi

1 saat önce

İSTANBUL'da etkili olan sağanakta, uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden, 'Cici Baba' olarak bilinen, evsiz Sezai Güdek (59), memleketi Ordu'nun Kumru ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da selde ölen 'Cici Baba' Ordu'da toprağa verildi, System.String[]
İSTANBUL'da etkili olan sağanakta, uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden, 'Cici Baba' olarak bilinen, evsiz Sezai Güdek (59), memleketi Ordu'nun Kumru ilçesinde toprağa verildi. Ailesi, cenazede, Güdek'e çok yardımsever olduğu için 'Cici Baba' denildiğini söyledi.
İstanbul'da, pazar günü etkili olan sağanak sırasında, uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında sele kapılıp, hayatını kaybeden, 'Cici Baba' lakaplı Sezai Güdek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, memleketi Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'ne getirildi. Güdek için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Sezai Güdek'in kardeşleri, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçova ve çok sayıda katıldı.
Kardeşinin 13 yaşlarındayken, Kumru'dan ayrılarak, İstanbul'a gittiğini belirten ağabey Cevat Güdek (62), yıllardır sokaklarda yaşadığını söyledi. Kardeşinin yardımsever biri olduğunu anlatan Güdek, "Ben kış mevsimini İstanbul'da geçiriyorum. Ağabeyim özgür biriydi. Kendi isteği doğrultusunda hep sokaklarda kalıyordu. Yardımsever biriydi, herkese yardım etmek istiyordu. Kışları soğuk olduğunda, çok kar yağdığında, gelip benim yanımda kalıyordu. Ancak kendisi sokaklarda kalmayı sevdiği için dışarıda kalıyordu. Hiç evlenmedi. İstanbul'da yağan yağmur ardından karakoldan polis beni aradı, kardeşimin ağır hasta olduğun söyledi. Ağır hasta, deyince ben zaten anladım hatta 'Köprüde bulunan cenaze onamı ait' diye sordum. Polis arkadaş maalesef dedi. İstanbul'da oğlum vardı, onu teşhise gönderdim. Ben Ordu'daydım burada. Onlar teşhis etti, cenazeyi aldı, buraya getirdi. Yardımlaşmayı severdi" dedi.
Sezai Güdek'in akrabası olan Yüksel Oyun ise "Kendisi dayımın oğlu oluyordu. 'Cici Baba' lakabını sonradan duyduk. Yardımsever olduğu için bu lakabı takmışlar. Uzun yıllar önce buradan gitti, İstanbul'da mekan edindi. Televizyonda vefatını öğrendik. Yalnız yaşamayı seviyordu, kışın ağabeyinin yanına giderdi. Yazları Taksim, Kasımpaşa civarındaydı. Biz de gençliğimizde onun yanına gittik. İstanbul'da bize sahip çıkmıştı. Evde, otelde kalıyordu, yazları dışarıda kalmayı seviyordu. İyi bir insandı" diye konuştu.
Sezai Güdek'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazının ardından dualarla Kayabaşı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.


İstanbul, Kumru, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar
İBB'den vatandaşlara su baskını uyarısı: 2 gün sürecek, dikkatli olun İBB'nin camilerle ilgili ihalesinin ismi değiştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 17:17:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da selde ölen 'Cici Baba' Ordu'da toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]