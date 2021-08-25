" İstanbul'da Senfonik Yaz" akşamları devam ediyor - Son Dakika

Şef Cem Mansur ve Atıf Taner Çolak'ın yönettiği CRR Senfoni Orkestrası, genç keman sanatçısı İdil Yunkuş'a eşlik etti. 19 yaşındaki sanatçı İdil Yunkuş'un, Saint-Saens'in "Havanaise" eserini seslendirdiği konser programında ayrıca Saint- Saens'in "Samson ve Dalila" eserinden "Bachanale, A. Borodin'in Poloveç Dansları ile U.C. Erkin'in Köçekçe'si de yer aldı.

Klasik müziği kentin iki yakasındaki parklarda ve meydanlarda İstanbullularla buluşturmayı amaçlayan CRR Senfoni Orkestrası'nın, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Konseri ve Topkapı Şehir Parkı'nda ücretsiz gerçekleştirdiği konsere müzikseverler büyük ilgi gösterdi.

Sosyal mesafe kuralları ve pandemi önlemleri çerçevesinde düzenlenen "İstanbul'da Senfonik Yaz" konserler dizisin son konseri olan "Masallar"konseri ise 17 Eylül Cuma akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, ertesi gün de yine ücretsiz olarak Kalamış Sahil'de gerçekleştirilecek.