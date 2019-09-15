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İstanbul'da servis araçlarına denetim

1 saat önce

İstanbul'da 4 bin 190 okul servis aracı trafik polislerince denetlendi.

İstanbul'da servis araçlarına denetim, System.String[]

İstanbul'da 4 bin 190 okul servis aracı trafik polislerince denetlendi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-13 Eylül tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada 4 yasak park, 208 emniyet kemeri kullanmamak, 36 hız ihlali, 66 trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlerine uymamak, 97 muayenesiz araç kullanmak, 31 emniyet şeridi ihlali, 15 kırmızı ışıkta geçmek, 64 seyir halinde cep telefonu kullanmak ve diğer maddelerden 670 olmak üzere bin 191 araç şoförüne ceza kesildi.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:56 Kaynak: AA
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