İstanbul'da servis denetimi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrenci servis araçlarını denetledi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde, Fındıkzade Millet Caddesi Kavşağı, Zincirlikuyu, Okmeydanı, Ataşehir mevkileri gibi belirlenmiş güzergah noktalarında bazı öğrenci servis araçlarını denetledi.

Uygulamada taşıt belgeleri, sürücü, araç hostesi ve ilgili levha ve uyarıların olup olmadığı trafik ekiplerince titizlikle incelendi.

Kuralları ihlal eden sürücü ve firmalara da para cezası uygulandı. Uygulamanın yeni eğitim sezonunda hafta içleri daha sık yapılacağı kaydedildi.