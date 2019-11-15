Son Dakika Haberleri: İstanbul'da servis dolandırıcılarına operasyon anı kamerada
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da servis dolandırıcılarına operasyon anı kamerada - Son Dakika

İstanbul'da servis dolandırıcılarına operasyon anı kamerada

6 saat önce

İstanbul'da 444'lü numara üzerinden servis dolandırıcılığı yapan çete emniyette biten işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

İstanbul'da servis dolandırıcılarına operasyon anı kamerada, System.String[]

İstanbul'da 444'lü numara üzerinden servis dolandırıcılığı yapan çete emniyette biten işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Operasyon anı saniye saniye kameraya yansıdı.


İstanbul'da 444'lü numara üzerinden servis dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik polis ekipleri özel harekat destekli operasyon düzenledi. Operasyonda, şahısların suça karışan araçları ve depolarda bulunan beyaz eşyalar ele geçirilirken, 30 kişi gözaltına alındı. Çetenin yüzlerce kişiye yaklaşık 500 bin TL'lik mağduriyet yaşattığı ve çeteye liderlik ettiği tespit edilen 2 kişinin polise mukavemetten de kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar, sağlık kontrolü için Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.


Operasyon anı kamerada


Servis dolandırıcılarına yapılan operasyon anı da saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin kapıyı açtırmaları, adreste arama yapmaları ve yakalanan şahıs görülüyor. - İSTANBUL

İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika: Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kişi gözaltına alındı
Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın, aynı gün başkalarıyla tartışıp küfürler yağdırmış Antalya'da ilginç olay! Kazak kadın ortalığı karıştırıp, dans ederek gözden kayboldu İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 22:10:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da servis dolandırıcılarına operasyon anı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]