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İstanbul'da servis dolandırıcılarına operasyon anı kamerada

6 saat önce

İstanbul'da servis dolandırıcılarına operasyon anı kamerada Dolandırıcılar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüİSTANBUL - İstanbul'da 444'lü numara üzerinden servis dolandırıcılığı yapan çete, emniyette biten işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

İstanbul'da servis dolandırıcılarına operasyon anı kamerada

Dolandırıcılar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

İSTANBUL - İstanbul'da 444'lü numara üzerinden servis dolandırıcılığı yapan çete, emniyette biten işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Operasyon anı da saniye saniye kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 444'lü numara üzerinden servis dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik polis ekipleri özel harekat destekli operasyon düzenledi. Operasyonda, şahısların suça karışan araçları ve depolarda bulunan beyaz eşyalar ele geçirilirken, 30 kişi gözaltına alındı. Çetenin 100'lerce aileyi yaklaşık 500 bin TL değerinde mağdur ettiği ve çeteye liderlik ettiği tespit edilen 2 kişinin polise mukavemetten de kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar, sağlık kontrolü için Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Operasyon anı kamerada

Servis dolandırıcılarına yapılan operasyon anı da saniye saniye kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin kapıyı açtırmaları adreste arama yapmaları ve yakalanan şahıs görülüyor.

İstanbul'da servis dolandırıcılarına operasyon anı kamerada

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
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