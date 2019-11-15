İstanbul'da servis dolandırıcılarına operasyon anı kamerada

Dolandırıcılar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

İSTANBUL - İstanbul'da 444'lü numara üzerinden servis dolandırıcılığı yapan çete, emniyette biten işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Operasyon anı da saniye saniye kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 444'lü numara üzerinden servis dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik polis ekipleri özel harekat destekli operasyon düzenledi. Operasyonda, şahısların suça karışan araçları ve depolarda bulunan beyaz eşyalar ele geçirilirken, 30 kişi gözaltına alındı. Çetenin 100'lerce aileyi yaklaşık 500 bin TL değerinde mağdur ettiği ve çeteye liderlik ettiği tespit edilen 2 kişinin polise mukavemetten de kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar, sağlık kontrolü için Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Operasyon anı kamerada

Servis dolandırıcılarına yapılan operasyon anı da saniye saniye kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin kapıyı açtırmaları adreste arama yapmaları ve yakalanan şahıs görülüyor.