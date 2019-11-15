Son Dakika Haberleri: İstanbul'da servis dolandırıcılarına operasyonu: 30 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da servis dolandırıcılarına operasyonu: 30 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da servis dolandırıcılarına operasyonu: 30 gözaltı

7 saat önce

İstanbul'da 444'lü numara üzerinden servis dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik polis ekipleri özel harekat destekli operasyon düzenledi.

İstanbul'da servis dolandırıcılarına operasyonu: 30 gözaltı, System.String[]

İstanbul'da 444'lü numara üzerinden servis dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik polis ekipleri özel harekat destekli operasyon düzenledi. Operasyonda, şahısların suça karışan araçları ve depolarda bulunan beyaz eşyalar ele geçirilirken, 30 kişi gözaltına alındı. Çetenin 100'lerce aileyi yaklaşık 500 bin TL değerinde mağdur ettiği ve çeteye liderlik ettiği tespit edilen 2 kişinin polise mukavemetten de kaydının bulunduğu öğrenildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yapılan ihbarlar üzerine Bahçelievler'de ve civar ilçelerde, kendilerine 444'lü numaralar üzerinden kendilerini yetkili servis yetkilisi olarak tanıtan kişiler hakkında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, çete halinde hareket ettikleri tespit edilen 30 şüpheli şahısın Bahçelievler bölgesi ve civarındaki ilçelerde, beyaz eşyaları tamir ihtiyacı oluşan kişilerin internette görmüş oldukları 444'lü numaralı ilanlarla kendilerine ulaştığını, bu kişilerin evlerindeki beyaz eşyalarının, parçalarının değişim, tamir bahanesiyle alarak ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.


100'lerce aileyi mağdur etmişler


Devam eden çalışmalarda, çete yapılanması içinde hareket eden 3'ü kadın, 1 çocuk olmak üzere 30 şüpheli şahsın 100'lerce aileyi mağdur ettiği tespit edildi. Çete üyelerinin uyuşturucu, hırsızlık gibi suçlardan kaydının bulunduğu tespit edildi. Çeteye liderlik ettiği tespit edilen "arap" kod adlı Devran T. ve "halo" kod adlı Ali R.S isimli şahısların da ayrıca polise mukavemetten de kaydının bulunduğu öğrenildi. 100'ün üzerinde bulunan mağdurların toplam zararının 500 bin TL olduğu değerlendiriliyor.


6 ay boyunca yapılan fiziki ve teknik takibin ardından bugün Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Özel Harekat ekipleri ile birlikte 30 şüpheli şahsın ev, iş ve depo adreslerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 30 kişi gözaltına alınırken, şahısların suça karışan araçları muhafaza altına alınacak, depolarda bulunan beyaz eşyalara da el konuldu.


Polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:24 Kaynak: İHA
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