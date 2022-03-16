Servis midibüsünün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

İstanbul Tuzla'da hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra devrilen servis midibüsündeki 3 kişi yaralandı.

Aydınlı Yolu Caddesi'nde seyir halindeki Emrah Ö. idaresindeki 34 ZS 8137 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Ahmet D. idaresindeki 34 LCC 466 plakalı servis midibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs, refüjdeki aydınlatma direği ve ağaçlara çarparak devrildi.

Kazada midibüste bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol güvenliği için önlem alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı.