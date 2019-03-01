Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Servis Minibüsü Devrildi: 8 Yaralı

İstanbul'da Servis Minibüsü Devrildi: 8 Yaralı

1 saat önce

İstanbul Bayrampaşa'da servis minibüsü devrildi.

İstanbul'da Servis Minibüsü Devrildi: 8 Yaralı, System.String[]
İstanbul Bayrampaşa'da servis minibüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Bayrampaşa Otogar-Hal bağlantı yolunda sabah saat 08.15'te meydana geldi. Bir iş yerinin çalışanlarını taşıyan servis minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerlere çarparak devrildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

(Ufuk Kıvık - Serdar Ünal/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:46 Kaynak: İHA

Sabah, Bayrampaşa, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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