İSTANBUL'DA SERVİSLERE YÜZDE 11,50 ORANINDA ZAM - Son Dakika

İSTANBUL'DA SERVİSLERE YÜZDE 11,50 ORANINDA ZAM

İSTANBUL'da öğrenci ve personel servislerinde yüzde 11,50 oranında zam UKOME toplantısında kabul edildi.

İSTANBUL'DA SERVİSLERE YÜZDE 11,50 ORANINDA ZAM, System.String[]
İSTANBUL'da öğrenci ve personel servislerinde yüzde 11,50 oranında zam UKOME toplantısında kabul edildi. Yüzde 11,50'lik zam oranı alt komisyonda belirlenmişti.  Servisçilerin zam talebi ise yüzde 33,15'ti. Zammın ardından İstanbul'da en kısa mesafede servis ücreti 271 lira oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu'nda bulunan Çırpıcı Sosyal Tesislerinde yapıldı. UKOME toplantısının gündem maddelerinden bir de servis taşımacılığının düzenlenmesiydi. Yapılan toplantıda öğrenci ve personel servislerine yönelik İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) yüzde 33,15 zam talebinde bulunmuştu. UKOME kararıyla alt komisyonun teklif ettiği yüzde 11,50 oranındaki zam teklifi kabul edildi.

Kararın ardından İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği Başkanı Turgay Gül, velilerden aylık ücret aldıklarını belirterek, "Şu an ilkokul birinci sınıf öğrencileri haftada bir gün okula gidiyor. Önümüzdeki hafta iki gün gidecekler. Bu durum sürekli değişecek. Biz bu fiyatlarla nasıl yapacağız. Biz velilerle karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Bir günlük iki günlük ücret almak mümkün değilö dedi.  UKOME kurulu tarafından ise hangi yöntemle çalışılacağı, ücretin nasıl tahsis edileceği konusunun bir sonraki toplantıda değerlendirileceği belirtildi.İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk ise, ""Mart ayından bu yana çalışmayan bir topluluğu temsilen buradayız. Bu fiyatlarla servis taşımacılığı yapılmayacağını tüm komisyon üyeleri çok net olarak görmekte. Servisçiler yapılacak zamla 3-4 öğrenciyi taşıma hizmetini üretmemiz mümkün değil diyor. Normal bir rakam belirleyelim. Veli de öğrenci de mağdur olmasınö ifadelerini kullandı.

Öte yandan servis taşımacılığının düzenlenmesine yönelik düzenlemede sunulan, 25 Mayıs 2015 sonrası araç sahibi olanlara taşımacılık hakkı verilmesi teklifi UKOME kararıyla reddedildi.

- İstanbul

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:22 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA SERVİSLERE YÜZDE 11,50 ORANINDA ZAM - Son Dakika

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