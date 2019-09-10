Son Dakika Haberleri: İstanbul'da servislerin "ölüm şeridi"
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İstanbul'da servislerin "ölüm şeridi"

1 saat önce

KARAYOLLARI Trafik Kanunu'na göre zorunlu haller dışında durmak veya park etmek yasak. Ancak özellikle servis sürücüleri hem kurallara uymuyor hem de yolcuların hayatını tehlikeye atıyor.

İstanbul'da servislerin
KARAYOLLARI Trafik Kanunu'na göre zorunlu haller dışında durmak veya park etmek yasak. Ancak özellikle servis sürücüleri hem kurallara uymuyor hem de yolcuların hayatını tehlikeye atıyor.
İstanbul'da D-100 Karayolu başta olmak üzere en işlek yollarda emniyet şeritlerinde duran servislerden inenler, bariyerlerden atlayıp, otoban kenarında yürüyerek hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Servisleri kullanan vatandaşların bir kısmı başka çarelerinin olmadığını dile getirirken kimisi de bu durumdan hiç endişe duymuyor.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK, MECBURUZ"
Bağcılar D100 Karayolu'nda emniyet şeridinde duran servislerden inen vatandaşlardan bir kişi, "İşe gidip gelenler hep buradan inip biniyorlar. Yapacak bir şey yok mecburuz. İneceğim başka bir yer yok" dedi.
Servisinin belirli bir bölgeden geçtiğini belirten bir kişi  ise "Şartlar neyi gerektiriyorsa biz de onu yapıyoruz. Burada in deniliyor burada iniyoruz. Ancak tehlikeli olduğunun farkındayız" diye konuştu.  Servisten inen başka bir kişi de " Evime en yakın yer burası. Tehlikeli olduğunun farkındayız. İnerken tedirgin de oluyoruz ama yapacak bir şey yok" ifadelerinde bulundu.
Durumun tehlikeli olmadığını düşünenler de var. Emniyet şeridinde indirilen bir kişi, "Bu şerit arabaların park edebileceği cep. Burada hiçbir sıkıntı yok. Biz sürekli iniyoruz daha ceza yemedik. Ceza yersek kullanmayız" dedi. Benzer görüntüler sabah saatlerinde de yaşanıyor. Yolcular servislerinin tehlikeye rağmen emniyet şeridinde bekliyor.



- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:19 Kaynak: DHA
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