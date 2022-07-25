Yolda yürüyen sevgililere motosikletin üzerinden kurşun yağdırdılar - Son Dakika
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Yolda yürüyen sevgililere motosikletin üzerinden kurşun yağdırdılar

25.07.2022 10:03

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde sabah saatlerinde yolda yürüyen sevgililere, yanlarına yaklaşan motosikletliler tarafından kurşun yağdı. Çift ayağından yaralanırken, olay sonrası kaçan saldırganlar kısa sürede yakalandı.

Kağıthane 4. Levent'te geçtiğimiz aylarda saat 08.45 sıralarında meydana gelen olayda, sabah saatlerinde sokak içerisinde yürüyen Soner E. (37) ve sevgilisi Betül Ö. (29) yanlarından hızla geçen motosikletli saldırganların silahlı saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Soner E. ve Betül Ö. zıplayarak kurşunlardan kurtulmaya çalışsa da başarılı olamadı. Soner E. iki bacağından da vurulurken, Betül Ö. ise sağ bacağından yaralanarak yere yığıldı.

AYNI SALDIRIYA BİR KEZ DAHA UĞRAMIŞ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Hastane polisine ifade veren Soner E.'nin daha önce de Sarıyer'de motosikletlilerin silahlı saldırısına uğradığı öğrenildi.

BACAKLARINDAN VURULDULAR

Olayla ilgili konuşan bir güvenlik görevlisi, "Bir kadınla bir erkek sokakta yürürken motosiklet ile gelmiş ve bacaklarına ateş etmiş. Sonra da motosikletle kaçmış. Bacaklarından vurulmuşlar galiba ikisi de, ambulans gelmiş almış daha sonra" dedi.

SALDIRGANLAR ÇOK GEÇMEDEN YAKALANDI

Saldırının olduğu bölgede çalışma yapan polis ekipleri, sokak içerisinde bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sırasında kimlik bilgilerine ulaşılan saldırganlar ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin yolda yürüdüğü sırada motosikletle yanlarından geçen şahısların ateş edip kaçtığı görülüyor.

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Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda yürüyen sevgililere motosikletin üzerinden kurşun yağdırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolda yürüyen sevgililere motosikletin üzerinden kurşun yağdırdılar - Son Dakika
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