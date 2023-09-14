Trafikte ilginç anlar! Seyir halindeki arabanın kapılarını açıp twerk yaptılar - Son Dakika

Trafikte ilginç anlar! Seyir halindeki arabanın kapılarını açıp twerk yaptılar

Son Güncelleme: 14.09.2023 13:47

Yurt dışında kaydedilen bir videoda seyir halindeki arabanın 2 kapısını açan kadınlar, akan trafikte twerk yaptı. O anlar kayıt altına alındı.

İstanbul'un Pendik ve Sultanbeyli ilçelerinde kaydedilen seyir halindeki arabada twerk görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Yurt dışında çekilen bir videoda seyir halindeki arabanın 2 kapısını açan kadınlar akan trafikte twerk yaptı. Çevredekiler tarafından kaydedilen o görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

KISA SÜREDE GÜNDEM YARATTI

Akıllara durgunluk veren videoda kadınlardan biri aracın arka kapısı diğeri de ön kapısını açarak twerk yaptı. Mini elbise giyen kadınlar, çevredeki araçlarda yolculuk yapan diğer insanlar tarafından videoya alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem yarattı.

Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte ilginç anlar! Seyir halindeki arabanın kapılarını açıp twerk yaptılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafikte ilginç anlar! Seyir halindeki arabanın kapılarını açıp twerk yaptılar - Son Dakika
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