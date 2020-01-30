İstanbul'da seyir halindeki araçta yangın - Son Dakika

İstanbul İkitelli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri civarında seyreden, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolündeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çektikten sonra yangın tüpüyle müdahale etti. Kısa sürede büyüyen alevler aracın motor kısmına sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucunda araçta hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından araç yoldan kaldırıldı.