İstanbul'da seyir halindeki iki araç çarpıştı - Son Dakika

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle çarpışan iki araçta hasar oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Edirne yönüne seyir halindeki bir otomobil ile panelvan türü ticari bir araç, Cebeci mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç, yoldan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kimsenin olmadığı kaza nedeniyle kısa süre aksayan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.