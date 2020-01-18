İstanbul'da, seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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İstanbul'da, seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne giden metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da, seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne giden metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan mevkisinde, metrobüsün motorundan duman çıktığını fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk etapta İETT çalışanlarının yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Motor kısmı yanan metrobüs, güvenli bir alana çekildi. Yangın dolayısıyla metrobüs seferleri kısa süreli aksadı.

Zincirlikuyu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:24 Kaynak: AA
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