İstanbul'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İstanbul'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

İstanbul'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

İstanbul'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkisi Ankara istikametinde seyreden bir tırın çekicisinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

TEM Otoyolu, Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:28 Kaynak: AA
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