İstanbul'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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İstanbul'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
6 saat önce
İstanbul'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:28 Kaynak: AA
İstanbul'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkisi Ankara istikametinde seyreden bir tırın çekicisinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
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