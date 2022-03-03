İstanbul'da seyir halindeki tırda yangın çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da seyir halindeki tırda yangın çıktı

03.03.2022 10:32
İstanbul'da seyir halindeki tırda yangın çıktı

İstanbul Çekmeköy'de seyir halindeki tırın motor kısmında çıkan yangın hasara yol açtı.

İstanbul Çekmeköy'de seyir halindeki tırın motor kısmında çıkan yangın hasara yol açtı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametine giden 30 0897 LA plakalı tırın motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarında durdurarak yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Motor kısmında hasar meydana gelen tırın Özbekistan'a tekstil ürünü götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

İstanbul'da seyir halindeki tırda yangın çıktı

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İstanbul, Marmara, Ankara, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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