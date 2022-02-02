Üye Girişi
Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

02.02.2022 15:54
Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

İstanbul'un Kartal ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'un Kartal ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Turgut Özal Bulvarı'nda Kadıköy istikametinde seyreden Barış Bayram'ın kullandığı 34 J 9301 plakalı otomobil alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, polis de Kadıköy istikametindeki trafiği kısa süreliğine kapattı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik tekrar açıldı.

Otomobil, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsü Barış Bayram, gazetecilere, hareket halindeyken araçtan dumanlar çıkmaya başladığını ve otomobilden çocuğunu alarak uzaklaştıklarını söyledi.

Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
500

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İstanbul, Otomobil, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:12 Süper Lig tarihinin en fazla gol atan futbolcusu unvanına sahip! Gomis yeniden Galatasaray formasını giydi
16:07 Üniversite öğrencisinin cesedi kıyıya vurdu!
16:04 Evini tezekle ısıtıyordu! 1.722 lira gelen elektrik faturası sonrası tek çaresi ineğini satmak
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
15:53 Camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı
15:52 Avrupa Konseyi, Osman Kavala'yla ilgili ihlal prosedürü başlattı! Dışişleri'nden jet açıklama!
15:42 Annemizi Saklarken dizisinde bu akşam neler olacak? Handan'ın peri masalı son mu bulacak?
15:39 Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? İpek, çıktığı yolculukta nelerle karşılaşacak?
15:23 Kış Kartalı Harekatı'nın bilançosu açıklandı: 60 hava aracı kullanıldı, 80'e yakın hedef vuruldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 16:33:16. #1.11#
SON DAKİKA: Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement