İSTANBUL'DA SEZONUN İLK PALAMUTLARI TEZGAHA ÇIKTI

- İSTANBUL'da sezonun ilk palamutları tanesi 35 ila 50 liradan tezgahlarda yerini aldı. Balıkçılar bu sezon balığın bol olacağını ve fiyatların düşeceğini söyledi.

1 Eylül'de başlayacak olan balık avı sezonu öncesi balıkçıların hazırlıkları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 15-31 Ağustos'ta denizlerde küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntem olan olta ve çapari ile palamut avcılığı yapmalarına izin veriliyor. Ancak mevzuata göre, boy uzunluğu 25 santimin altında palamutların avcılığı da yasaklı bulunuyor. Verilen izinle İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de sabah denize açılan balıkçılar, sezonun ilk palamutlarıyla döndü. Sezonun ilk palamutları, tezgahlarda yerini aldı. 400-500 gram ağırlığında olan palamutların tanesi, Karaköy'deki tezgahlarda 35 ila 50 TL'den satılıyor.

Karaköy balık pazarında tezgah açan Ömer Satıcı "Palamut sezonu bugün başladı. Bundan sonra bolluk olacak, inşallah çok palamut olacak öyle görünüyor. Şu an bizdeki fiyatı 35-40 lira, balıklar büyüdü 1 palamut 400 gram ağırlığında geliyor. Şu an balık çıkması balığın bu sezon bol olacağını gösteriyor. Her sene böyle olmuyor, normalde 3-5 tane gelirdi ama daha şimdiden balık bol" dedi. Yine Karaköy'de tezgah açan Selim Albayrak "Palamut şu anda tezgahlara düştü. Bu da bu sene palamutun çok olacağı anlamına geliyor. Geçen yıl palamut yoktu. Bu sene palamut beklentimiz yüksek, durum palamutun bol olacağını gösteriyor. Şu an 500 gram palamut 50 lira ama sezon tamamen başladığında balık ne kadar çok gelirse bu fiyatlar o kadar düşer" diye konuştu.

