Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Siber Dolandırıcılık" Operasyonları

İstanbul'da "Siber Dolandırıcılık" Operasyonları

12 dakika önce

İstanbul'da düzenlenen iki ayrı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul'da
İstanbul'da düzenlenen iki ayrı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvuran bazı vatandaşlar, kredi ve banka kartlarından, bilgileri dışında para çekildiğini bildirerek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, ATM ve POS cihazlarına yerleştirdikleri aparatlar üzerinden 85 kişinin kredi ve banka kartı bilgilerini kopyalayan iki farklı suç örgütünün 550 bin lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Soruşturma kapsamında geçen hafta iki farklı operasyon düzenleyen ekipler, 4'ü Moldovalı 6 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş banka ve kredi kartları, ATM ve POS cihazı kopyalama düzenekleri, ATM kamera düzeneği, 20 bin lira ve çok sayıda sahte plastik kart ile harddisk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si Moldovalı 4 şüpheli tutuklandı.

Moldovalı iki zanlıdan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğeri de sınır dışı edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:23 Kaynak: AA

İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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