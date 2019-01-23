Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Siber Dolandırıcılık" Operasyonu

İstanbul'da "Siber Dolandırıcılık" Operasyonu

20 dakika önce

İstanbul'da düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da
İstanbul'da düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çok sayıda vatandaşın bilgisi dışında hesaplarından para çekilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Para çekimi yapılan ATM'leri inceleyen ekipler, bir şebekenin ATM'lere kart kopyalama düzeneği yerleştirerek kart bilgilerini elde ettiğini belirledi.

Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, çok sayıda kart kopyalama aparatı, manyetik şeritli kart ve kart basma makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların 5'i de tutuklandı.

Şebekenin, kart bilgilerini kopyaladıkları 315 kişinin hesaplarından yaklaşık 456 bin lira çektiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:26 Kaynak: AA

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