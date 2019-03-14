İstanbul'da "Siber Dolandırıcılık" Operasyonu

Siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran bazı vatandaşlar, kredi ve banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiğini bildirerek şikayetçi oldu.



İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bazı restoran ve marketler ile motosikletli kuryelerde bulunan pos cihazlarına yerleştirdikleri aparatlar üzerinden 200 kişinin kredi ve banka kartı bilgilerini kopyalayan şüphelilerin, 250 bin lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi.



Soruşturma kapsamında geçen hafta kentte çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, F.Ö, F.P, A.Ş. ve İ.H'yı gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramalarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş banka ve kredi kartları, pos cihazı kopyalama düzenekleri, kamera düzeneği ve çok sayıda sahte plastik kart ile harddisk ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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