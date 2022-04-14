Son dakika haber | İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu

14.04.2022 12:51

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, uluslararası ticaret yapan çok sayıda firmanın e-mail sistemlerine girip yazışmaları yönlendiren ve kendi banka hesaplarına ödeme yapılmasını sağlayan 3'ü yabancı uyruklu 10 kişi yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, uluslararası ticaret yapan çok sayıda firmanın e-mail sistemlerine girip yazışmaları yönlendiren ve kendi banka hesaplarına ödeme yapılmasını sağlayan 3'ü yabancı uyruklu 10 kişi yakalandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvuran bazı uluslararası firma yöneticileri, ticaret yaptıkları birçok şirkete ödemelerinin ulaşmadığını bildirerek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bir suç örgütünün, söz konusu firmaların e-mail sistemlerine yasa dışı şekilde girip yazışmaları yönlendirdiğini ve kendi banka hesaplarını firma hesabı gibi göstermek suretiyle paraları aldıklarını tespit etti.

Teknik takip ve istihbarat çalışmasının ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 12 Nisan'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 3'ü Nijeryalı 10 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, kart kopyalama cihazı ile çok sayıda kopyalanmış kart ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri süren zanlıların, söz konusu dolandırıcılık yöntemiyle 4 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Son dakika haber | İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu
Son dakika haber | İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu
Son dakika haber | İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK OPERASYON Son dakika haberleri: İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK OPERASYON Son dakika haberleri | PKK operasyonu: 5 gözaltı Son dakika haberleri | PKK operasyonu: 5 gözaltı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
13:11 New York Savcılığı ayrıntıları paylaştı! Metroyu kana bulayan saldırganın evi adeta cephanelik çıktı
13:09 Yunanistan 3 kızını öldürdüğü sanılan cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirlemeden önce birlikte fotoğraf çekilmiş
12:55 Günlerdir Rus işgaline direnen Mariupol düştü: Binlerce Ukraynalı asker Rusya'ya teslim oldu
12:51 Orman işçisinin feci ölümü: Kestiği ağacın altında kaldı
12:46 Pamukkale'de çıkmaz sokağa dadanan sapık, çocukları taciz ederken görüntülendi! Mahalle infial halinde
12:35 Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero trafik kazası geçirdi!
12:23 Kalp krizi geçirdikten sonra tüm hayatı değişti! Efsane kaleci Casillas'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi
12:18 Müge Anlı ve Sinan Akçıl baş başa yemekte görüntülendi! Hayranları ikiye bölündü
12:12 Hiç erkek olmayan cezaevinde iki kadın hamile kaldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:06 Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tavrı konusunda açıklama yaptı: Rusya'ya karşı BM yaptırımlarını uygularız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 13:40:15. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement