Son dakika! Siber dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "nitelikli dolandırıcılık" suçu ile ilgili yapılan çalışmalarda, kent genelinde adli yollarla yapılan şikayetler incelendi.

İnceleme sonucunda şüphelilerin, uluslararası ticaret firmalarının elektronik posta hesaplarını hackleyerek, ticaret esnasında kendi banka bilgilerini kullandığı belirlendi.

Şikayetçilerin, verilen banka bilgilerinin uluslararası ticaret firmalarına ait olduğunu düşünerek para gönderimi yaptığı, ardından elektronik posta hesapları ele geçirilip kontrol dışı bırakıldığı tespit edildi.

Ekiplerin incelemelerinde 181 bin 988 avro, 31 bin 820 İngiliz sterlini ile 606 bin doları, şüphelilerin kendi banka hesaplarına geçtikleri anlaşıldı.

Çalışmalar sonucunda düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda bulunan bir miktar para ve dijital materyallere el konuldu.