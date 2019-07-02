Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sıcak hava
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İstanbul'da sıcak hava

1 saat önce

- Denize girenlerden detaylar İSTANBUL - İstanbul'da etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle kimi vatandaşlar, Eminönü'nde denize girerek serinlemeye çalıştı.

- Denize girenlerden detaylar İSTANBUL - İstanbul'da etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle kimi vatandaşlar, Eminönü'nde denize girerek serinlemeye çalıştı.
İstanbul'da sıcak hava
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:59 Kaynak: AA
İstanbul, Eminönü, Güncel
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