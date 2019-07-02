İstanbul'da sıcak hava
1 saat önce
- Denize girenlerden detaylar İSTANBUL - İstanbul'da etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle kimi vatandaşlar, Eminönü'nde denize girerek serinlemeye çalıştı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:59 Kaynak: AA
- Denize girenlerden detaylar İSTANBUL - İstanbul
'da etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle kimi vatandaşlar, Eminönü
'nde denize girerek serinlemeye çalıştı.
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